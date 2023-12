In den vergangenen Jahren wurde die Profitabilität bei All for One von Investitionen in S/4HANA und in die Cloud belastet. Jetzt ist aus Sicht der Analysten von Baader die Zeit der Ernte gekommen. Für das Geschäftsjahr 2023/24 rechnet All for One mit einem Umsatz von 505 Millionen Euro bis 525 Millionen Euro (Vorjahr: 488 Millionen Euro) und einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...