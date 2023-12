Der Leitindex SMI legt schliesslich 0,18 Prozent auf 11'153,09 Punkte zu. Im Wochenvergleich ergibt sich hingegen ein Minus von 0,3 Prozent.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am Freitag mit einem leichten Plus in die viertägige Weihnachtspause verabschiedet. Zuvor gab es allerdings fünf Tage mit sinkenden Kurse in Folge. Das Jahresendrally scheint trotz der heutigen Gewinne mit den verschiedenen Zinsentscheiden der Notenbanken von voriger Woche definitiv seinen Abschluss gefunden zu haben. Am Berichtstag war…

