An den US-Börsen machte sich kurz vor Weihnachten Zurückhaltung unter den Anlegern breit. Während sich ein Großteil der Börsianer bereits in den Feiertagsurlaub verabschiedet hat, bewegten sich die US-Indizes nur wenig. Die Ergebnisse von Dow Jones, S&P 500 und Nasdaq 100 fielen jedoch unterschiedlich aus.Kurz vor dem Wochenende veröffentlichte Konjunkturdaten fanden am Freitag nur wenig Beachtung: Ein kräftiger Anstieg in den Auftragseingängen für langlebige Güter im November deutet auf eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...