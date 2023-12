DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: Wie können Abhängigkeiten bei Rohstoffen verhindert werden? Rock Tech Lithium, Vanadium Resources und BHP

Frankfurt (pta/23.12.2023/10:30) - Durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine wurde die deutsche Abhängigkeit von russischem Öl und Gas deutlich. Ein derartiges Szenario soll laut Politikern und Wirtschaftsweisen nicht mehr vorkommen. Doch die Abhängigkeit von Rohstoffen ist groß. Laut einer von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen Studie von Ernst & Young (EY) muss Deutschland 39 von 46 kritischen Rohstoffen importieren. "Insbesondere für kaum diversifizierte Lieferketten besteht ein erhöhtes Versorgungsrisiko", heißt es in der Studie: "Eine Entspannung dieser Entwicklung ist aufgrund der steigenden Nachfrage nach hochtechnologischen und energieeffizienten Innovationen nicht zu erwarten".

Besonders groß ist die Abhängigkeit von China. Außerdem befinden sich viele Rohstoffe, die für die grüne Energie- und Mobilitätswende wichtig sind, in politisch instabilen Ländern. Viele andere westliche Länder befinden sich in derselben Situation wie Deutschland. Vor allem in Europa sind zahlreiche Rohstoffvorkommen kaum vorhanden, welche jedoch dringend für moderne und klimafreundliche Technologien gebraucht werden. Es gibt jedoch auch Lichtblicke.

Rock Tech Lithium (ISIN: CA77273P2017) - Lithium "made in Germany" als Lichtblick

Bei Seltenen Erden und Lithium wird die Abhängigkeit von China besonders deutlich. Letzteres wird dringend für die Elektromobilität benötigt, da Lithium-Ionen-Batterien unverzichtbar sind. Ein Unternehmen mit Niederlassungen in Kanada und Deutschland könnte dabei helfen, die Lithium-Abhängigkeit zu verringern. Rock Tech Lithium will grünes Lithium für den Übergang in die E-Mobilität liefern. Das Metall gewinnt das Unternehmen in Kanada. Produziert werden soll Lithiumhydroxid in Batteriequalität mit fünf Hightech-Konvertern. Einer soll in Nordamerika stehen und vier in Europa. Der erste wird derzeit in Deutschland (Guben) gebaut. Die Produktion soll 2025 beginnen. Rock Tech Lithium will sich als Marktführer in Europa etablieren. Einige Analysten sehen bei dem Vorhaben viel Potenzial. Laut MarketScreener liegt das durchschnittliche Kursziel Ende November rund 185% über dem tatsächlichen Kurs der Aktie.

Vanadium Resources (ISIN: AU0000053522) - Vanadium aus Südafrika als Lichtblick

Rund 78% der weltweiten Produktion von Vanadium entfällt auf Russland und China. Der Rohstoff kann für die Energiewende wichtig werden, da sich Vanadium-Redox-Flow-Batterien ideal als Energiespeicher in Wind- und Solarparks eignen. Eine Alternative zu den beiden Ländern stellt der drittgrößte Vanadiumproduzent dar: Südafrika. Im südafrikanischen Bushveld-Komplex, einem Rohstoff-Mekka mit guter Infrastruktur, befindet sich eines der größten noch unerschlossenen Vanadiumvorkommen der Welt. Dieses wird von dem australischen Explorationsunternehmen Vanadium Resources entwickelt. Beim Steelpoortdrift-Projekt soll schon bald der Bau der Mine beginnen. Die Baukosten in Höhe von 211 Millionen US-Dollar will die Firma mit einer Abnahmevereinigung und Krediten finanzieren.

Anlegerinnen und Anleger können die Aktie von Vanadium Resources auch an deutschen Finanzmärkten finden. Für sie hat die endgültige Machbarkeitsstudie (DFS) interessante Zahlen zum Vorschein gebracht. Die Mine soll zunächst über 25 Jahre einen Free Cashflow von 152 Millionen US-Dollar im Jahr schaffen. Der Net Present Value (NPV) von Steelpoortdrift soll bei 1,2 Milliarden US-Dollar liegen.

BHP Group (ISIN: AU000000BHP4) - Kupfer aus Chile als Lichtblick

Auch Kupfer spielt bei dem Übergang in eine klimaneutrale Wirtschaft und Mobilität eine Hauptrolle. Für europäische Staaten wird das zum Problem, denn sie verfügen kaum über Vorkommen, die einen hohen Kupfergrad erreichen. Länder mit großen Kupfervorkommen sind teilweise politisch instabil, wie das Beispiel der Demokratischen Republik Kongo zeigt. Doch es gibt auch Lichtblicke, wie Chile. Das südamerikanische Land hat große Kupfervorkommen und beherbergt derzeit die größte Kupfermine der Welt. Der britisch-australische Rohstoffriese BHP hält 57,5% an der Escondida-Mine. Der Konzern hat seine Abkehr von Öl und Gas erklärt und konzentriert sich zunehmend auf Batteriemetalle. Das kommt an der Börse gut an. Anfang des Jahres erreichte der Kurs der Aktie ein Rekordhoch bei 32,75 Euro. Derzeit liegt das durchschnittliche Kursziel laut MarketScreener bei etwas mehr als 30 US-Dollar.

Rohstoff-Fonds als Investitionsmöglichkeit: Barings Global Resources (ISIN: IE0004851352)

Top-Holdings: Exxon Mobil (ISIN: US30231G1022), Shell (ISIN: GB00BP6MXD84) und Linde (ISIN: IE000S9YS762)

Deutschland ist bei der Abhängigkeit nicht allein

Deutschland ist mit einer großen Abhängigkeit bei Rohstoffen für Schlüsseltechnologien nicht allein. Fast die ganze westliche Welt ist betroffen. Helfen können Rohstoffunternehmen mit Vorkommen in politisch stabilen Ländern, die eine moderne und grüne Herangehensweise pflegen. Entsprechende Aktien können in diesem Zuge für Anlegerinnen und Anleger interessant sein.

Vanadium Resources ISIN: AU0000053522 WKN: A2PPPU https://vr8.global/ Land: Australien / Südafrika

Quellen: https://www.tagesschau.de/wirtschaft/weltwirtschaft/rohstoffe-abhaengigkeit-studie-deutschland-101.html https://www.rocktechlithium.com/about-us https://www.marketscreener.com/quote/stock/ROCK-TECH-LITHIUM-INC-42591954/

