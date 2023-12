Offenbach - 2023 wird in Deutschland das wärmste Jahr seit Beginn der modernen Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881. Das meldete Wetterexperte Jörg Kachelmann am Montag unter Berufung auf eigene Berechnungen.



Wegen der aktuell sehr milden Wetterlage werde das "Deutschlandmittel" am Ende womöglich bei 10,7 Grad liegen, hieß es von seinem Wetterdienst. Die letzten Tage muss man für die Rekordmeldung aber offenbar nicht mehr abwarten, denn 10,6 Grad seien bereits "eingetütet" - und auch das stellt schon den höchsten Wert seit mindestens 142 Jahren dar. Den bisherigen Titel "wärmstes Jahr" teilten sich zuletzt 2022 und 2018 mit jeweils 10,5 Grad im Mittel, dahinter kommt 2020 mit durchschnittlich 10,4 Grad.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken