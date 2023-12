Wir haben eine eigene Strategie entwickelt, die sich aus der Charttechnik und den Fundamentaldaten zusammensetzt und haben damit in der Vergangenheit sehr viel Erfolg gehabt. Es hört sich ganz einfach an, ist aber für viele junge Anleger und Anfänger im Trading ein großes Problem. Die Grundüberlegung unserer Strategie ist möglichst keine oder nur geringe Verluste zu machen und auch kleine Gewinne mitzunehmen. Das hört sich zwar gut an, aber wie macht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...