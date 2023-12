Feodossija - Die Ukraine hat offenbar die Hafenstadt Feodossija auf der Krim-Halbinsel angegriffen. Dabei sei eine Person getötet worden, wie die russische Nachrichtenagentur Interfax am Dienstag unter Berufung auf den Verwaltungschef der Krim, Sergej Aksjonow, meldete.



Demnach sollen zudem zwei weitere Menschen verletzt und sechs Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden sein. Ziel des Angriffs soll das Landungsschiff Nowocherkask gewesen sein. Dieses wurde laut russischen Angaben "beschädigt", die ukrainische Seite sprach von einer Zerstörung des Schiffes. An Bord hätten sich mutmaßlich iranische Drohnen befunden, die von Russland gegen die Ukraine eingesetzt würden, hieß es weiter vom ukrainischen Militär.

