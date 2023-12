Berlin - Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) wünscht sich in der Fußball-Bundesliga Bayer Leverkusen als neuen Deutschen Meister. "Die Ära Bayern München braucht endlich den Abpfiff", sagte der Bundestagsabgeordnete, dessen Wahlkreis auch Leverkusen beinhaltet, der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe).



"Außerdem gewinne ich dann eine Wette." Wenn Bayer den Titel erreichen würde, freue er sich "für dieses junge und starke Team und für die ganze Bundesliga". Auf die Frage, wo er am liebsten seinen Lebensabend verbringen würde, antwortete Lauterbach: "Das Rheinland ist meine Heimat, Berlin meine aktuelle Wirkungsstätte und mein Lebensabend hoffentlich noch weit entfernt. Ich bin kein Mann für den Ruhestand."



Für die Zeit nach der Politik habe er noch keine Pläne. "Das ist auch hoffentlich noch lange hin, aber ich bin und war immer auch Wissenschaftler." Als Wissenschaftler sei es ein Privileg, Menschen politisch helfen zu können. Gesundheitsbedingungen zu verbessern "bleibt meine Aufgabe, ich arbeite gerne als Minister", so Lauterbach.

