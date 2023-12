The following instruments on XETRA do have their first trading 27.12.2023

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 27.12.2023



Aktien



CA08783B2003 BevCanna Enterprises Inc.

CA5109151012 Lake Victoria Gold Ltd.



Anleihen



1 CH1213603918 Sustainable Capital PLC

2 USG0686BAR09 Avolon Holdings Funding Ltd.

3 DE000HLB53C0 Landesbank Hessen-Thüringen Girozentrale

