Am zweiten Weihnachtsfeiertag konnten sich die Anleger von Intel über ein verspätetes Geschenk freuen. Rund 5,2 Prozent ging es für die Chip-Aktie am Dienstag nach oben, nachdem der Konzern vermeldete, beim Bau einer neuen Chip-Fabrik in Israel einen ordentlichen Zuschuss seitens der Regierung zu erhalten.Laut einem Bericht von Bloomberg lässt die israelische Regierung Subventionen in Höhe von 3,2 Milliarden Dollar springen, um Intel beim Ausbau seiner Fertigungsanlagen im Süden des Landes zu unterstützen. ...

