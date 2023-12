Lang & Schwarz taxiert BMW am Mittwoch vorbörslich mit einem Plus von 0,7 Prozent an der DAX-Spitze. Dreistellige Notierungen sind bereits wieder erreicht, das wird für das kommende Jahr erwartet.Für das Jahr 2024 erwarten die Analysten lediglich ein Prozent mehr Umsatz (153,6 Milliarden Euro) und elf Prozent weniger Gewinn (16,19 Euro je Aktie).Das durchschnittliche Kursziel von 107,90 Euro liegt ...

