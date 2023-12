Die Aktien der Commerzbank sind am Donnerstag mit einer sehr bärischen Tageskerze mit einem langen oberen Schatten und einem kleinen Kerzenkörper aus dem Handel gegangen und hatten damit einen erneuten Kursrückgang angedeutet. Am Freitag wurde diese bärische Tageskerze jedoch neutralisiert, die Papiere konnten direkt mit einem Gap-up in den Handel starten und mit einer bullischen Tageskerze aus dem Handel gehen. Zudem über dem 50er- und 10er-EMA, ...

