Die Nio-Aktie ist am Dienstag um knapp elf Prozent angestiegen. Die Bank of America erneuerte ihre Kaufempfehlung für den chinesischen EV-Hersteller und versah das Papier mit einem Kursziel von 11,00 Dollar, nachdem das Unternehmen auf seinem Nio-Day sein Flaggschiff-BEV Sedan ET9 sowie einen hauseigenen Chip vorgestellt hatte.Der ET9, eine viersitzige Limousine der Klasse D, zielt darauf ab, direkt gegen BMWs 7er-Reihe sowie die Mercedes-Benz S-Klasse und den Mercedes-Benz Maybach S680 in China ...

