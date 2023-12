Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas tiefer in die Sitzung gestartet. Der Auftakt in die kurze Altjahreswoche wird dabei von den schwächeren defensiven Schwergewichten belastet.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt ist am Mittwoch etwas tiefer in die Sitzung gestartet. Der Auftakt in die kurze Altjahreswoche wird dabei von den schwächeren defensiven Schwergewichten belastet. Die tendenziell freundlichen Vorgaben aus den USA verpuffen damit wirkungslos. In New York waren die Börsen im Gegensatz zu vielen anderen Ländern geöffnet, wobei in einer ruhigen Sitzung alle drei…

Den vollständigen Artikel lesen ...