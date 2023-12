Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker sei im Alter von 81 Jahren zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie mit.Wolfgang Schäuble ist tot. Der CDU-Politiker sei im Alter von 81 Jahren zu Hause am Dienstagabend gegen 20 Uhr friedlich eingeschlafen, teilte die Familie mit. Der frühere Minister, CDU-Chef und Bundestagspräsident war der dienstälteste Parlamentarier der Republik. Schäuble war über Jahrzehnte in der deutschen Politik aktiv. Seit 1972 sass er im Bundestag.

