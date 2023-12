Frankfurt/Main - Der Dax ist am Mittwoch nach einem leicht positiven Start in den Handelstag bis zum Mittag weiter im grünen Bereich geblieben. Gegen 12:30 Uhr wurde der Leitindex mit rund 16.745 Punkten berechnet, 0,3 Prozent über dem Schlussniveau vom Freitag.



"Der Dax klebt derzeit an der Kursmarke von 16.700 Punkten", sagte Marktanalyst Andreas Lipkow. "Die Handelsimpulse lassen sich an einer Hand abzählen und so stürzen sich die Investoren auf die Aktien mit entsprechend positiven Nachrichten: Bayer steht nach einem vorteilhaften US-Gerichtsentscheid im Fokus, die Aktien von Siemens Energy werden von den Investoren mit Blick auf das kommende Jahr 2024 gesucht", fügte er hinzu. Insgesamt sei der Handel "stark ausgedünnt" und die Schwankungsbreite weiter gering. "Der Datenkalender hält keine großen Impulse parat: So ist der Handel weiterhin von den klassischen Jahresendhandelsaktivitäten geprägt", sagte Lipkow.



Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Mittwochnachmittag etwas stärker. Ein Euro kostete 1,1053 US-Dollar (0,11 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9048 Euro zu haben. Der Ölpreis sank unterdessen: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete am Mittwochnachmittag gegen 12 Uhr deutscher Zeit 80,62 US-Dollar, das waren 45 Cent oder 0,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

