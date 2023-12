Trotz einer Konsolidierung in den letzten Tagen könnte Bitcoin bald die Marke von 50.000 Dollar in Angriff nehmen. Denn Anfang Januar wird die SEC entscheiden, ob der Spot-Bitcoin-ETF von ARK zugelassen wird oder nicht. MicroStrategy-Gründer Michael Saylor scheint optimistisch zu sein und hat erneut Bitcoin gekauft.Saylor teilte am frühen Mittwochnachmittag mit, dass MicroStrategy weitere 14.620 Bitcoin im Wert von rund 615,7 Millionen Dollar zu einem durchschnittlichen Preis von 42.110 Dollar pro ...

