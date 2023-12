Wien (www.fondscheck.de) - Philippe Setbon, der vor wenigen Tagen zum Chief Executive Officer von Natixis Investment Managers und Head of Asset and Wealth Management der Groupe BPCE ernannt wurde, befördert Nathalie Bricker zu seiner Stellvertreterin, so die Experten von "FONDS professionell".In diesem Zusammenhang werde sie Mitglied des Senior Management Committees der französischen Finanzgruppe Groupe BPCE, das Stéphanie Paix, Chief Executive Officer der BPCE, unterstellt sei. ...

