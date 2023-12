Nur wenig verändert haben sich die US-Aktienmärkte zum Start des nachweihnachtlichen Handels präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch zuletzt 0,15 Prozent höher bei 37'603,13 Punkten.New York - Nur wenig verändert haben sich die US-Aktienmärkte zum Start des nachweihnachtlichen Handels präsentiert. Der Dow Jones Industrial notierte am Mittwoch zuletzt 0,11 Prozent höher bei 37'586,21 Punkten. Der marktbreite S&P 500 sank um 0,08 Prozent auf 4771,03 Punkte. Der technologielastige Nasdaq 100 verlor 0,09 Prozent auf 16'863,27 Zähler. In der vergangenen Woche hatte der Dow…

