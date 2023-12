Teilen: AUS/USD wurde in diesem Jahr in einer breiten Spanne von 0,62-0,71 gehandelt, wobei das Paar mehr als 50% des Jahres über 0,66 lag. Die Ökonomen der ANZ Bank analysieren die Aussie-Aussichten. Die RBA wird als letzte die Zinsen senken, was dem AUD zu Beginn des Jahres eine starke Basis geben könnte Die Bewegungen wurden weitgehend von der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...