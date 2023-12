Teilen: Die Ökonomen der MUFG Bank erwarten, dass sich der SGD nach zwei Jahren starker Outperformance im Einklang mit dem Dollar entwickeln wird. MAS will Wechselkurspolitik bis 2024 beibehalten Wir prognostizieren einen USD/SGD-Kurs von 1,325 in 3 Monaten und 1,29 in 12 Monaten, wobei sich der SGD bis 2024 im Allgemeinen im Einklang mit dem Trend ...

Den vollständigen Artikel lesen ...