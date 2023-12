Das Weihnachtsfest liegt hinter uns und an der Börse starten die letzten Tage eines bewegten Jahres. Rückblickend brachte jenes den Anlegern durchaus viel Freude und so manchen neuen Kursrekord. Doch leider konnte längst nicht jede Aktie auf der Seite der Gewinner landen und mancher vielbeachtete Titel brachte seinen Anteilseignern leider auch hohe Verluste ein.So einiges an Gegenwind kam 2023 auf Tesla (US88160R1014) zu. Bereits zu Jahresbeginn machte der Konzern mit teils saftigen Preissenkungen auf sich aufmerksam, welche trotz Inflation und Konsumunlust die ...

