Während Israels Armeeführung die Kampfeinheiten im Süden des Gazastreifens weiter verstärkt, hat sie ihre Soldaten an der Grenze zum Libanon wegen bedrohlich zunehmender Attacken der Hisbollah in "sehr hohe" Alarmbereitschaft versetzt.Tel Aviv / Beirut - Während Israels Armeeführung die Kampfeinheiten im Süden des Gazastreifens weiter verstärkt, hat sie ihre Soldaten an der Grenze zum Libanon wegen bedrohlich zunehmender Attacken der Hisbollah in «sehr hohe» Alarmbereitschaft versetzt. Im Süden Gazas kämpfe man gegen die islamistische Hamas nun «in mehreren Schlüsselgebieten» und habe in der Stadt Chan Junis die Operation…

Den vollständigen Artikel lesen ...