Der Franken hat am Donnerstag sowohl zum Dollar als auch zum Euro weiter an Wert zugelegt. Gegenüber beiden Währungen notiert er auf Rekordkurs.Frankfurt - Der Franken hat am Donnerstag sowohl zum Dollar als auch zum Euro weiter an Wert zugelegt. Gegenüber beiden Währungen notiert er auf Rekordkurs. Das USD/CHF-Währungspaar gab in der Nacht weiter nach und kostete zuletzt 0,8404 nach 0,8431 am Vorabend. Im Tief war es gar bis auf 0,8393 gefallen, was dem tiefsten Stand seit der Aufhebung des Euro-Franken-Mindestkurses im Januar 2015…

Den vollständigen Artikel lesen ...