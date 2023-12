Die Aktie von Airbus zählt im laufenden Jahr ganz klar wieder einmal zu den Erfolgsstorys an der Börse. So verteuerten sich die Anteilscheine des europäischen Flugzeugherstellers um knapp 30 Prozent. Und geht es nach der Mehrheit der Analysten, so verfügen die DAX-Titel noch immer über weiteres Aufwärtspotenzial. So hat gestern die britische Großbank Barclays die Einstufung für Airbus auf "Overweight" mit einem Kursziel von 152 Euro belassen. Airbus dürfte im vierten Quartal bislang 219 Flugzeuge ...

