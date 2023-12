Zeit für den Einstieg?: Ein aufstrebender Stern in der Kaliindustrie und ein vielversprechendes Invest

Anzeige / Werbung

Experten prognostizieren, dass die Weltbevölkerung bis 2050 auf 9,8 Milliarden Menschen anwachsen könnte, und sie wird mindestens 25 % mehr Nahrungsmittel benötigen, als wir heute produzieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, muss mehr aus den landwirtschaftlichen Flächen herausgeholt werden, was erhebliche Fortschritte in den Pflanzenwissenschaften und im Wassermanagement erfordert.

Aber ein Schlüsselelement, das Gleichbleiben wird, sind Düngemittel.

Sie werden heute gebraucht und werden in Zukunft noch stärker gefragt sein. Die Investition in einen Kernbestandteil von Düngemitteln über die besten Kalivorräte könnte eine kluge Sache sein.

Unter Kali versteht man eine Gruppe unterschiedlicher Mineralien und chemischer Zusammensetzungen, die das Element Kalium in erheblichen Mengen enthalten. Die Kaliumchlorid Verbindung, allgemein bekannt als Kalisalz, macht den Großteil des weltweiten Kalimarktes aus, während andere Verbindungen wie Kalisulfat den Rest ausmachen.

Mehr als 95 % der weltweiten Kaliproduktion werden für landwirtschaftliche Zwecke genutzt, der Rest wird für die Herstellung kommerzieller und industrieller Produkte wie Waschmittel verwendet. Nach Angaben des US Geological Survey entfielen im Laufe der Jahre zusammen ein Drittel der weltweiten Kaliversorgung auf Russland und Weißrussland.

Der Russland-Ukraine-Konflikt und die daraus resultierenden Sanktionen führten zu Druck auf die globale Kalilieferkette. Der Kalipreis könnte seinen Tiefpunkt gefunden haben.

Zeit für den Einstieg?

Eine gute Wahl für Ihr Depot ist in jedem Fall die Aktie von:

Unserer Top-Explorations- und Entwicklungskaliaktie Millennial Potash (WKN: A3DXEK) entwickelt aktuell ein historisches Düngemittelprojekt namens Banio in Gabun in Gabun.

Schauen Sie sich nachfolgendes Interview an, welches Jochen Staiger von Commodity TV mit Chairman Farhad Abasov geführt hat:

Wie Sie erfahren haben ist der Aktienkurs infolge des Staatsstreichs in Gabun gefallen, was aber laut dem Vorsitzenden Farhad Abasov keinen großen Einfluss auf das Projekt hat.

Weiterhin haben Sie erfahren das das Unternehmen den Abschluss einer Machbarkeitsstudie bis Mitte 2025 anstrebt.

Mit dem Bau des Hafens in der Nähe des Projektes und der hervorragenden Lage für die Verschiffung des Düngers hat das Unternehmen eine gute Ausgangsposition.

Schauen wir uns das Projekt mal genauer an:

Das Banio-Projekt

Das Banio-Projekt umfasst 1.238 km2 und liegt in der südwestlichen Ecke Gabuns, ca. 450 km südlich von Libreville entlang der Atlantikküste. Banio liegt auf der Seeseite einer langen Lagune, die sich von Mayumba im Norden bis zur Grenze der Republik Kongo erstreckt.

Mayumba ist eine kleine Hafenstadt ca. 50 km nördlich des Hauptprojektgebiets und ist über die Straße und einen großen Flughafen erreichbar

Der Zugang zum Banio-Standort erfolgt über mehrere zugängliche Straßen nach Mayumba und Wasserstraßen bieten einen alternativen Zugang zum Projekt.

Das Projekt liegt nördlich der Grenze zur Republik Kongo, die bedeutende Kalivorkommen und historische Minen beherbergt. Das Banio-Projekt liegt 70 km nördlich der erstklassigen Kalilagerstätten Sintoukoula und liegt innerhalb derselben Sedimenthorizonte und innerhalb desselben ausgedehnten "Kongo-Kalibeckens".

Die kaliumhaltigen Salzschichten erstrecken sich in ähnlicher Tiefe und Mächtigkeit bis nach Gabun.

Zu den nahegelegenen Kaliprojekten gehören:

Die Holle Mine förderte 7,4 Mio. Tonnen mit 44 % KCl

Mengo-Projekt: 21,6 Mio. Tonnen KCl mit 12-24 % KCl

Kore Potash: Gemessene + angezeigte Ressourcen bei

Kola: 848 Mio. Tonnen mit 34,8 % KCl.

DX-Projekt: 152 Mio. Tonnen mit 32,5 % KCl.

Dougou Carn: 3 Bt mit 20,7 % KCl

Aussagekräftige Analyseergebnisse bestätigen das Potential des Projektes:

Mitte letzten Monats gab das Unternehmen die Analyseergebnisse der Erweiterung des historischen Bohrlochs BA-002 bekannt.

Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) hat das Bohrloch BA-002 bis in eine Tiefe von 552,50 m erweitert und zusätzliche Abschnitte mit Kalimineralisierung über die bisherige Bohrtiefe hinaus durchteuft. Der Kalizyklus IV ergab 17,1 % KCl auf 4,16 m und der Kalizyklus III ergab 18,7 % KCl auf 4,76 m, womit sich die Anzahl der in BA-002 durchteuften Kalizyklen auf 6 erhöht und die kumulative Mächtigkeit der Kalimineralisierung, die für einen Lösungsbergbau in Frage kommt, auf etwa 80 m ansteigt.

Farhad Abasov, der Vorsitzende von Millennial, kommentierte den Erfolg wie folgt:

"Millennial Potash freut sich, bekannt geben zu können, dass bei der Erweiterung des Bohrlochs BA-002 erfolgreich zwei neue hochgradige Flöze durchteuft wurden, von denen eines dem Zyklus IV und das andere dem Zyklus III mit einer Kalimineralisierung zuzuordnen ist, die jeweils eine Mächtigkeit von mehr als 4 m und einen Kaligehalt von 17,1 % KCl bis 18,7 % KCl aufweisen. Die kumulativen Mächtigkeiten der Kaliflöze aus Bohrloch BA-002 von Zyklus III bis Zyklus VIII betragen fast 80 m und haben das Potenzial, für den Lösungsbergbau geeignet zu sein. Diese vielversprechenden Ergebnisse werden in die Projektdatenbank aufgenommen und werden zusätzliche Zonen mit Kalimineralisierung für eine Mineralressourcenschätzung liefern, die nur auf dem nördlichen Teil des Projekts basieren wird, das derzeit in Arbeit ist. Wir erwarten, dass die erste Mineralressourcenschätzung in den kommenden Wochen veröffentlicht wird. Diese von Millennial Potash durchgeführte Bohrlocherweiterung korreliert sehr gut mit dem historischen Bohrkern und anderen geologischen Daten. Sie übertrifft auch unsere Erwartungen hinsichtlich der Mächtigkeit des Kalihorizonts im Norden."

Gute finanzielle Ausgangsituation

Millennial gibt Abschluss einer Privatplatzierung über 1.092.500 CAD bekannt

Anfang dieses Monats gab das Unternehmen bekannt , dass es eine Privatplatzierung abgeschlossen hat.

Die Privatplatzierung umfasste insgesamt 5.750.000 Aktien zu einem Preis von 0,19 $ und brachte einen Erlös von 1.092.500 $.

Die Anteile unterliegen einer viermonatigen Haltefrist, die am 7. April 2024 endet.

Der Erlös aus den Privatplatzierungen wird zur Finanzierung der weiteren Exploration und Entwicklung des Banio-Kaliprojekts des Unternehmens sowie als allgemeines Betriebskapital verwendet.

Unser Fazit für Sie als Anleger

Für Investoren, die in den Kalimarkt investieren möchten, bietet Millennial Potash eine vielversprechende Gelegenheit.

Da die Weltbevölkerung weiterwächst, steigt auch die Nachfrage nach Nahrungsmittelproduktion. Dies hat zu einem Anstieg der Nachfrage nach Agrarprodukten und Chemikalien wie Kali geführt.

Ein Vorteil der Investition in Kalivorräte besteht darin, dass die Kaliressourcen begrenzt sind. Dies bedeutet, dass die Preise in Zukunft voraussichtlich steigen werden, da die Nachfrage weiter steigt, während das Angebot relativ stabil bleibt.

Für Anleger, die den aufkeimenden Kalimarkt erschließen möchten, bietet Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) somit eine einmalige Gelegenheit.

Mit seinen innovativen und nachhaltigen Technologien könnte das Unternehmen zukünftig ein ernstzunehmender Konkurrent zu anderen großen Unternehmen der Branche wachsen!

Die niedrige Marktkapitalisierung von nur 7 Millionen Euro bietet jedenfalls derzeit eine erstklassige Einstiegsgelegenheit für Sie als Anleger!

Und wie bereits eingangs erwähnt:

Der Aktienkurs ist infolge des Staatsstreichs in Gabun gefallen, was sich jedoch nicht auf das Projekt ausgewirkt hat, wie uns der Vorsitzende Farhad Abasov im obigen Interview mit Jochen Staiger erklärt hat!

Dank der steigenden Nachfrage in allen Branchen wird der weltweite Kalimarkt bis 2028 voraussichtlich mehr als 30 Milliarden US-Dollar erreichen.

Investoren, die von diesem Wachstum profitieren möchten, können Unternehmen wie Millennial Potash Corp. (WKN: A3DXEK) in Betracht ziehen, die bis dahin ein wichtiger Akteur in der Kaliindustrie seien könnten!

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen

aus der Mining-Investor Redaktion

P.S: Besuchen Sie einfachwww.millennialpotash.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Enthaltene Werte: CA60041F1018