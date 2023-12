Der Franken hat am Donnerstag sowohl zum Dollar als auch zum Euro weiter an Wert zugelegt. Gegenüber beiden Währungen notiert er auf Rekordkurs.Zürich - Der Schweizer Franken wertet sich zum Euro und weiteren wichtigen Währungen weiter auf. Der Euro ist am Donnerstag zeitweise für weniger als 93 Rappen gehandelt worden. Auch der Dollar verliert zur Schweizer Währung weiter an Wert. Das Euro/Franken-Paar ist am Donnerstagmorgen bis auf 0,9287 Franken gesunken, bevor es am Mittag mit 0,9303 Franken wieder etwas über der 0,93…

