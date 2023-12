SVP-Präsident Marco Chiesa stellt sich zum Ende seiner ordentlichen Amtszeit im März 2024 nicht zur Wiederwahl. Die Findungskommission hat bereits mit der Nachfolgeplanung begonnen.Lugano - SVP-Präsident Marco Chiesa stellt sich zum Ende seiner ordentlichen Amtszeit im März 2024 nicht zur Wiederwahl. Die Findungskommission hat bereits mit der Nachfolgeplanung begonnen. «Ich hatte einen Auftrag. Und der ist erfüllt», so der Tessiner, der 2020 zum Parteipräsidenten gewählt worden war, in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit CH Media und «Corriere del Ticino».

