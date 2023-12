Altimmune ist ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung von Gewichtsreduzierungsmedikamenten spezialisiert hat. Analysten sind äußerst bullish.Altimmune ist ein biopharmazeutisches Unternehmen in der klinischen Phase, das sich auf die Entwicklung von Behandlungen für Fettleibigkeit und Lebererkrankungen konzentriert. Der Player zeigt sich offen für Kooperationen mit führenden Pharmaunternehmen und sucht aktiv nach Partnern zur Markteinführung und Weiterentwicklung seines innovativen Fettleibigkeitsmedikaments, erläuterte CEO Vipin Garg kürzlich in einem Interview mit Reuters. Die überzeugenden Studienergebnisse des in der Entwicklung befindlichen Adipositasmittels, kombiniert mit den …