Erst in der vergangenen Woche entschied ein US-Gericht, dass Apple den Import und Verkauf seiner neuesten Smartwatches in den USA einstellen muss. Grund dafür war eine Klage des Medizintechnikunternehmens Masimo, welches sein geistiges Eigentum durch die Geräte als verletzt ansah. Nun wurde der Verkaufsstopp aber zunächst aufgehalten.Anzeige:Ein Berufungsgericht in Washington entschied in einem Eilverfahren, dass Apple (US0378331005) alle seine Uhren weiterverkaufen darf, bis das aktuell laufende Berufungsverfahren abgeschlossen ist. Der Patentstreit geht damit ...

