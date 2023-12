© Foto: picture alliance / CFOTO | CFOTO



Der chinesische Tech-Konzern will sich breiter aufstellen und stellt sein erstes Elektroauto vor. In den nächsten Jahren wollen die Chinesen zu den Top-5-Autobauern gehören. Ein realistisches Ziel?Die Limousine SU7 soll in zwei Versionen erhältlich sein, eine mit einer Reichweite von bis zu 668 Kilometern und eine andere mit bis zu 800 Kilometern. Zum Vergleich: Teslas Model S erreicht eine Reichweite von bis zu 650 km. Xiaomis Autos werden von einer Tochtergesellschaft der staatlichen Automobilgruppe BAIC Group im Pekinger Werk produziert werden. Jährlich sollen 200.000 Fahrzeugen vom Band rollen. Die größten Wettbewerber in China sind BYD, das ein Drittel des Marktes beherrscht, und der …