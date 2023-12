EQS-News: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Sonstiges

Corporate News Deutsche Payment: Wichtige Weichen für 2024 gestellt. Berlin, 28. Dezember 2023 - Die Deutsche Payment A1M SE (ISIN: DE000A2P74C5) setzt nach einem herausfordernden Jahr, geprägt von Konflikten und wirtschaftlichen Unsicherheiten, sowie dem Kurseinbruch in der Fintech-Branche, zum Jahresende ein positives Zeichen. Trotz widriger Umstände konnte das Unternehmen zum Ende des Jahres 2023 bedeutende Fortschritte verbuchen. Neue Kunden wurden gewonnen und beginnen nun ihre Aktivitäten. Dazu integrieren aktuell namhafte Kunden in unser Partnernetzwerk. Zusätzlich wurden zwei strategisch wichtige internationale Kooperationspartner gefunden, um insbesondere Kunden aus der Kryptowelt optimal zu bedienen. Die Ergänzung des Teams um das neue Aufsichtsratsmitglied Stefan Schlossnagel, langjähriger Branchenspezialist im FMCG/ Out of Home Bereich, welcher zuvor u.a. als COO bei dean&david Franchise GmbH sowie als Head of Sales Horeca bei der Nespresso Deutschland GmbH tätig gewesen war, stärkt die Innovationskraft des Unternehmens. Dazu findet aktuell erfolgreich der Wechsel zu einem neuen Gateway-Provider statt, um noch besser auf die geänderten Anforderungen im Payment Markt reagieren zu können: 1. **Digitale Zahlungen:** Der Übergang von physischen zu digitalen Zahlungen hat sich beschleunigt. Mobile Zahlungsdienste, digitale Wallets und kontaktlose Zahlungsmethoden sind zunehmend beliebt geworden, da sie Bequemlichkeit und Effizienz bieten. 2. **Blockchain und Kryptowährungen:** Die Einführung von Blockchain-Technologie hat innovative Zahlungslösungen ermöglicht. Kryptowährungen wie Bitcoin und Ethereum haben an Bedeutung gewonnen, und viele Unternehmen prüfen die Integration dieser Technologien in ihre Zahlungsinfrastruktur. 3. **Open Banking:** Die Öffnung von Bankdaten und die Zusammenarbeit zwischen traditionellen Banken und Fintech-Unternehmen haben den Wettbewerb intensiviert. Neue Zahlungsanbieter können auf Bankdaten zugreifen und innovative Produkte und Dienstleistungen entwickeln. 4. **Biometrische Authentifizierung:** Biometrische Merkmale wie Fingerabdrücke und Gesichtserkennung werden vermehrt zur Authentifizierung bei Zahlungen genutzt. Dies erhöht die Sicherheit und erleichtert den Nutzern gleichzeitig den Zugang zu ihren Finanzmitteln. 5. **E-Commerce-Integration:** Mit dem zunehmenden Online-Shopping sind nahtlose Zahlungserlebnisse von entscheidender Bedeutung. Unternehmen investieren in benutzerfreundliche Zahlungsgateways, um Kunden ein reibungsloses Kauferlebnis zu bieten. 6. **Instant Payments:** Die Forderung nach sofortigen Transaktionen gewinnt an Bedeutung. Instant-Payment-Systeme ermöglichen es, Geld in Echtzeit zu überweisen, was insbesondere für Unternehmen und Verbraucher von Vorteil ist. Der Wandel im Payment-Markt wird voraussichtlich weitergehen, da Technologien sich weiterentwickeln. Die Deutsche Payment A1M SE hat auf die sich verändernden Bedürfnisse der Verbraucher reagiert. Zudem gelang in sehr kurzer Zeit der Umzug in das Zentrum Berlins, direkt an den Alexanderplatz. Während es so auf vielen Ebenen zu für die Deutsche Payment A1M SE positiven Veränderungen kam, laufen Verhandlungen im Finanzierungsbereich noch und werden hoffentlich im Januar 2024 abgeschlossen. Nun stehen zum Jahresanfang vielversprechende Messen an, die entsprechend den Vorlaufzeiten bereits zu vielen Terminvereinbarungen geführt haben. Der Vorstand Kontakt: Deutsche Payment A1M SE - Unternehmenskommunikation Am Flughafen 13, 12529 Schönefeld

(ab dem 1. Januar 2024: Karl-Liebknecht-Straße 29 A, 10178 Berlin) Telefon: +49 (0) 30 81454860 E-Mail: ir@deutsche-payment.com Über Deutsche Payment Deutsche Payment A1M SE ist ein Anbieter von Zahlungslösungen und -dienstleistungen in Deutschland. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten und Dienstleistungen an, die darauf abzielen, den Zahlungsverkehr für Unternehmen jeder Größe zu vereinfachen und zu optimieren. Mit einer Kombination aus innovativen Technologien und erstklassigem Kundenservice unterstützt Deutsche Payment A1M SE seine Kunden dabei, ihren Erfolg im digitalen Zeitalter zu sichern. Mehr Informationen unter: https://deutsche-payment.com/



