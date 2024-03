EQS-Ad-hoc: Deutsche Payment A1M SE / Schlagwort(e): Prognoseänderung

01.04.2024

Deutsche Payment A1M SE: Anpassung der Jahresprognose 2023 Schönefeld, 01. April 2024: Der Vorstand der Deutsche Payment A1M SE (ISIN:DE000A2P74C5 - WKN A2P74C) stellt auf Grundlage vorläufiger Zahlen im Rahmen der Aufstellung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023 fest, dass die Konzernumsatzerlöse von bislang geplanten EUR 0,31 Mio. bis EUR 0,37 Mio. deutlich übertroffen werden, während eine sichere Beurteilung zum Ergebnis noch nicht möglich ist. Hier gilt insofern weiterhin die Erwartung eines Konzern-EBITDA zwischen - EUR 0,62 und - EUR 0,68 Mio. Gemäß den vorläufigen Zahlen geht der Vorstand nun von Konzernumsatzerlösen in Höhe von EUR Mio. 0,44 bis EUR Mio. 0,46 für das Jahr 2023 aus. In welchem Ausmaß sich die höheren Umsätze auch positiv auf das Ergebnis auswirken ist vor dem Hintergrund der laufenden Abschlussarbeiten noch nicht absehbar. Die neue Umsatzerwartung basiert auf einem vor wenigen Stunden in den USA angenommenen Vorschlag eines Vertrags zwischen der Deutsche Payment A1M SE und einem Firmenkunden aus den USA, welcher Leistungen der Deutsche Payment A1M SE aus dem vierten Quartal 2023 abschließend regelt. Kontakt Deutsche Payment A1M SE Alexander Herbst Vorstand Karl-Liebknecht-Straße 29 A, 10178 Berlin Ende der Insidermeldung



