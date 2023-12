Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut nachgegeben. Nach einer leicht positiven Eröffnung sanken die Indizes am zweitletzten Handelstag des Jahres ins Minus und schlossen gar auf Tagestief.Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag erneut nachgegeben. Nach einer leicht positiven Eröffnung sanken die Indizes am zweitletzten Handelstag des Jahres ins Minus und schlossen gar auf Tagestief. Insgesamt sei die Luft an den Märkten aber draussen, hiess es im Handel. «Die Investoren haben ihre Handels- und Anlagebücher weitestgehend geschlossen und wollen kaum noch neue Risiken…

Den vollständigen Artikel lesen ...