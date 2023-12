Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag im späten Geschäft auf ein Allzeithoch von 37'779 Punkten und schloss 0,14 Prozent höher bei 37 710,10 Zählern.New York - Die US-Aktienmärkte haben sich am vorletzten Handelstag des Jahres nur wenig bewegt und letztlich keine klare Richtung eingeschlagen. Wie schon in den vergangenen Tagen lief der Handel ruhig und mit geringen Börsenumsätzen. Frische US-Konjunkturdaten zeigten kaum Einfluss auf die Notierungen. Der Dow Jones Industrial stieg am Donnerstag im späten Geschäft auf ein Allzeithoch von 37…

