Berlin (www.anleihencheck.de) - The Grounds löst Kaufvertrag auf und erhält Schadenersatzzahlung - AnleihenewsDie The Grounds Real Estate Development AG (ISIN DE000A2GSVV5/ WKN A2GSVV) hat heute den am 18.03.2022 abgeschlossenen Vertrag über den Verkauf des Projekts Terra Homes in Erkner mit einem Umsatzvolumen von EUR 18,5 Mio. aufgelöst, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...