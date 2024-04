Pressemitteilung der The Grounds Real Estate Development AG:

The Grounds beendet 2023 mit Umsatzrückgang und negativem Konzernergebnis - positiver Ausblick für Geschäftsjahr 2024

- Konzernumsatz reduzierte sich auf 23,9 Mio. EUR (Vj.: 36,8Mio. EUR)

- Konzern-EBIT geht auf -4,8 Mio. EUR zurück (Vj.: 3,4 Mio. EUR)

- Konzernbilanzsumme erhöht sich um rund 9,0 Mio. EUR auf 147,8 Mio. EUR (Vj.: 138,3 Mio. EUR)

- Planung für 2024 geht von deutlich höheren Umsätzen und ausgeglichenem Konzern-EBIT aus

Die Geschäftsentwicklung der The Grounds Real Estate Development AG (The Grounds / ISIN: DE000A2GSVV5) während des Jahres 2023 war in einem herausfordernden Marktumfeld von rückläufigen Umsätzen geprägt. Mit rund 23,9 Mio. EUR fiel der Konzernumsatz im Berichtsjahr um rund 12,9 Mio. EUR beziehungsweise rund 35 Prozent geringer aus als im Vorjahr, in dem sich die Umsatzerlöse auf 36,8 Mio. EUR summiert hatten. Ein beträchtlicher Teil des Umsatzrückganges im Volumen von 4,9 Mio. EUR ist dabei jedoch auf einen einzigen Vorgang zurückzuführen, die Auflösung des bereits 2022 geschlossenen Vertrages über den Verkauf des Projekts Terra Homes. Diese war Ende Dezember 2023 einvernehmlich auf Wunsch der Käuferin erfolgt. Insgesamt konnte sich The Grounds nicht der allgemeinen Marktentwicklung in Deutschland während ...

