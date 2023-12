Xiaomi hat am Donnerstag sein neues Elektroauto vorgestellt. Der Smartphone-Hersteller will mit seinem Modell Namens SU7 Tesla und Porsche Konkurrenz machen. Kann Xiaomi wirklich ein ernsthafter Player im E-Mobility-Segment werden?Xiaomi hat am 28. Dezember sein neues Elektroauto, eine Limousine mit dem Namen SU7, vorgestellt. Jetzt warten alle gespannt auf den Marktstart des neuen Stromers.In die Entwicklung des Autos hat Xiaomi nach eigenen Angaben mehr als 10 Milliarden Yuan (1,4 Milliarden Dollar) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...