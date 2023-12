Die Zeiten, in denen Streamingdienste dem Nutzerwachstum alles andere unterordnen, dürfen wohl als beendet angesehen werden. Viele Anbieter haben ihr Angebot in der jüngeren Vergangenheit grundsätzlich überarbeitet und schon bald wird es wohl auch bei Amazon weiteichende Änderungen zu sehen geben.Anzeige:Dass Amazon (US0231351067) in Zukunft bei Prime Video Werbung schalten wird, ist schon seit einer Weile bekannt. Nun gibt es eben dafür auch feste Termine. In den USA wird es ab dem 29. Januar so weit sein. Hierzulande werden die Nutzer sich ab dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...