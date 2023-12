Am Freitagmittag steigt der EuroStoxx50 um 0,37 Prozent auf 4530,93 Punkte.Paris / London - Am letzten Handelstag des Jahres haben die europäischen Börsen noch einmal leicht zugelegt. Damit dürfte ein starkes Börsenjahr versöhnlich enden - nach wechselhaftem Jahresverlauf der EuroStoxx 50 auf über 19 Prozent Gewinn zu. Am Freitagmittag stieg der Index um 0,37 Prozent auf 4530,93 Punkte. Der breiter gefasste Stoxx Europe 600 hinkt dagegen mit 13 Prozent Aufschlag im…

Den vollständigen Artikel lesen ...