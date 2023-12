Der Franken zeigt vor dem Jahresende weiterhin Stärke und bewegt sich im Bereich seiner Höchststände gegenüber Dollar und Euro.Frankfurt - Der Franken zeigt vor dem Jahresende weiterhin Stärke und bewegt sich im Bereich seiner Höchststände gegenüber Dollar und Euro. Der Euro kostet derzeit mit 0,9267 wieder klar unter 0,93 Franken, nachdem er am Vorabend und am frühen Morgen vorübergehend wieder über dieser Marke gelegen hatte. Der US-Dollar wird zu 0,8367 gehandelt, ähnlich tief wie am Vortag.

