Ganz schön bitter: Die Aktie von Intershop Communications geht für 2023 mit einem Kursverlust von 18,6 Prozent aus dem Rennen und kommt damit nur noch auf einen bescheidenen Börsenwert von 30,6 Mio. Euro. Ein schwacher Trost ist dabei, dass das Kursminus im Tief sogar bei gut 43 Prozent gelegen hatte - es zuletzt aber eine ... The post Intershop Communications: Cloud-Ziel zu hoch gesteckt appeared first on Boersengefluester.

Den vollständigen Artikel lesen ...