Teilen: Die Märkte bleiben am letzten Handelstag des Jahres relativ ruhig, da sich die Handelsbedingungen vor dem langen Wochenende weiter ausdünnen. Der Wirtschaftskalender bietet keine hochkarätigen Datenveröffentlichungen und die Handelsaktivität könnte auf dem Weg in den Neujahrsurlaub gedämpft bleiben. Nachdem der US-Dollar (USD) Index am frühen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...