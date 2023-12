Baden-Baden - Michael Bublé steht mit "Christmas" an der Spitze der offiziellen deutschen Album-Charts. Das teilte die GfK am Freitag mit.



Die Silbermedaille ergattert Mariah Carey mit "Merry Christmas". Bronze sichern sich die Amigos mit "Atlantis wird leben". Den höchsten New Entry steuert die HipHop-Crew von Genetikk ("Sacrifice", 19) bei. Auch in der Woche nach Heiligabend befinden sich 85 Weihnachtssongs unter den Top 100 der deutschen Single-Charts.



Angeführt wird die Liste durch den Klassiker "All I Want For Christmas Is You" von Mariah Carey, gefolgt von "Last Christmas" (Wham!) und "Merry Christmas Everyone" (Shakin Stevens). Die offiziellen deutschen Charts werden von GfK Entertainment im Auftrag des Bundesverbandes Musikindustrie ermittelt. Sie decken 90 Prozent aller Musikverkäufe ab.

