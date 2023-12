Im auslaufenden Jahr haben so viele Menschen wie nie zuvor in der Schweiz den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.Zürich - Im auslaufenden Jahr haben so viele Menschen wie nie zuvor in der Schweiz den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt. Die Zahl der Firmengründungen erreichte einen Rekordwert. Insgesamt wurden im Jahr 2023 51'637 neue Firmen gegründet. Pro Tag wurden somit durchschnittlich 141 neue Firmen im Handelsregister eingetragen, wie das Institut für Jungunternehmen (IFJ) am Freitag mitteilte.

Den vollständigen Artikel lesen ...