Teilen: USD/CNH zieht in der ruhigen Sitzung am Freitag einige Verkäufer um 7,0990 an - Die bärischen Aussichten bleiben intakt, da sich das Paar unter dem wichtigen EMA auf der Tages-Chart hält - Die erste Unterstützung liegt bei 7,0668, der erste Widerstand liegt bei 7,1206 - Das Paar USD/CNH weitet seinen Abwärtstrend im frühen europäischen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...