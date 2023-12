Verden - Erneut haben Anwohner in den vom Hochwasser betroffenen Gebieten in Niedersachsen Sandsäcke entwendet. "An einigen Stellen wurden Sandsäcke entwendet", teilte die Polizei Verden/Osterholz am Freitag mit.



"Diese schützen kritische Infrastrukturen wie Stromverteilerkästen, damit diese bei einer Lageentspannung wieder direkt einsatzfähig sind. Bitte belasst die Sandsäcke dort, wo sie sind." Die niedersächsische Gemeinde an der Wümme ist besonders von den steigenden Pegeln betroffen. Die Polizei Verden war aufgrund eines Stromausfalls durch die steigenden Pegel vorübergehend telefonisch nicht erreichbar.



Vor einigen Tagen hatte der Stadtfeuerwehrverband Goslar das Verhalten einiger Anwohner kritisiert, da diese Einsatzkräfte an den Ausgabestellen für Sandsäcke bedrängt hätten. Ebenso seien Sandsackwälle "geplündert" worden. Aufgrund angekündigter weiterer Regenfälle bleibt die Lage vor Ort angespannt.

Video-Workshop: Das kleine Einmaleins der Charttechnik In diesem kostenlosen Video-Workshop von Stefan Klotter lernen Sie alles über Charttechnik. Lassen Sie sich diesen kostenfreien Workshop nicht entgehen! Hier klicken