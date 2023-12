Berlin - Der Bundestag legt ein Kondolenzbuch für den am 2. Weihnachtsfeiertag verstorbenen Wolfgang Schäuble (CDU) aus. Ab Samstag, dem 30. Dezember, bestehe für die Öffentlichkeit die Möglichkeit, sich einzutragen, um dem verstorbenen Bundestagspräsidenten zu gedenken, teilte die Bundestagsverwaltung am Freitag mit.



Das Kondolenzbuch soll in der Vertretung des Landes Baden-Württemberg beim Bund bis 7. Januar täglich zwischen 10 und 16 Uhr zugänglich sein. Schäuble war von 1972 bis zu seinem Tod ununterbrochen Mitglied des Bundestages und damit der dienstälteste Abgeordnete in der Geschichte nationaler deutscher Parlamente.

