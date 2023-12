Teilen: Der S&P 500 liegt unverändert bei 4.785 - Die Markterwartung einer Lockerung um 160 Basispunkte im Jahr 2024 durch die Fed hat in den letzten Sitzungen die Zuflüsse in Aktien befeuert - Der Index ist im Jahr 2023 um mehr als 20% gestiegen - In der Freitagssitzung steht der S&P 500 Index bei 4.785,50, da das bullische Momentum am letzten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...