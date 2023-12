Zwischen den Jahren hat sich die Aktie von Hexagon Composites wieder merklich nach oben gearbeitet. In den zurückliegenden Handelstagen summiert sich das Kursplus auf 8,1 Prozent an der Heimatbörse in Oslo. Und aus charttechnischer Sicht stehen die Chancen sehr gut, dass der skandinavische Wert auch schwungvoll in das Jahr 2024 starten kann.

